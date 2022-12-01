Обнаруженную в посольстве США в Мадриде подозрительную посылку взорвали

Подозрительную посылку, обнаруженную в посольстве США в Мадриде, взорвали. Об этом в четверг, 1 декабря, сообщает телеканал La Sexta со ссылкой на полицию.

Посылка обезврежена роботом-сапером, был произведен контролируемый взрыв.

По данным телеканала, ранее в Испании были обнаружены уже пять подобных посылок со взрывчаткой внутри.

Посылка со взрывчаткой была найдена в посольстве США в Мадриде ранее в этот день. Здание дипмиссии оцепили, был активирован соответствующий антитеррористический протокол. Сообщалось, что обнаруженный пакет аналогичен тому, что сдетонировал накануне в украинском посольстве.

В тот же день испанская полиция перехватила конверт, адресованный премьер-министру страны Педро Санчесу. В нем находилась взрывчатка, кроме того, была обнаружена посылка с бомбой, прибывшая по почте на базу ВВС в городе Торрехон-де-Ардос. Также пакет со взрывчатым веществом был отправлен на адрес министерства обороны Испании.

30 ноября посылка со взрывным устройством была отправлена в украинское посольство в Мадриде. Тогда в результате взрыва сотрудник посольства получил легкие ранения.