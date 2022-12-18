В Испании перехватили направленное консульству Украины подозрительное письмо
В Испании правоохранительными органами было перехвачено подозрительное письмо, направленное в консульство Украины в Барселоне. Об этом написала испанская газета La Vanguardia в пятницу, 16 декабря.
«Подозрительное письмо, адресованное консульству Украины в Барселоне, было перехвачено в эту пятницу в логистическом центре почты в Зона Франка», — говорится в материале.
Отмечается также, что изначально предполагалось, что груз может содержать останки животных, как и в других посылках, обнаруженных в последние недели на территории Испании. Но в правоохранительных органах опровергли эту информацию.
«Каталонская полиция заявила, что конверт не содержит никаких механических, биологических или электронных элементов», — сообщается в статье.
В настоящий момент правоохранители продолжают проводить проверку по факту произошедшего.
За последний месяц в ряде стран произошли подобные случаи.
Так, 12 декабря, посольство Украины в Греции получило окровавленный пакет. Отмечалось, что адрес отправителя — автосалон Tesla в немецком городе Sindelfingen. Как сообщил представитель министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, уже было зафиксировано 33 подобных случая в 17 странах.
Ранее, 5 декабря, стало известно, что полиция Испании изъяла три конверта, адресованных посольству и консульствам Украины в Мадриде, Барселоне и Малаге, содержащие глаза животных.
До этого, 1 декабря, испанские правоохранительные органы перехватили конверт, адресованный премьер-министру Испании Педро Санчесу, в котором находилась взрывчатка. Тогда же в посольстве США в Мадриде нашли посылку, предположительно, со взрывчаткой внутри. Позже ее взорвали.