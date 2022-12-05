Полиция Испании изъяла адресованные консульствам Украины конверты с глазами животных

Полиция Испании изъяла три конверта, адресованных посольству и консульствам Украины в Мадриде, Барселоне и Малаге, предположительно содержащие глаза животных. Об этом в понедельник, 5 декабря, сообщил представитель украинского МИД Олег Николенко.

«Испанская полиция изъяла на почтовом отделении три конверта, как считается, с глазами животных, которые были адресованы посольству Украины в Мадриде, генеральному консульству в Барселоне и консульству в Малаге. Начаты следственные действия», — написал он в Facebook (принадлежит к организации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).

Он добавил, что следственные действия уже начаты.

По словам Николенко, всего украинские посольства и консульства в 12 странах получили 21 угрозу.

Ранее, 4 декабря, сообщалось, что полиция Казахстана ищет злоумышленников, отправивших письмо о минировании посольства Украины на электронную почту.

В украинские посольства и консульства продолжают поступать различные угрозы. Представитель МИД Украины Олег Николенко рассказал, что посольства страны в Венгрии, Нидерландах, Польше, Хорватии, Италии, Австрии, генеральные консульства в Неаполе и Кракове, консульство в Брно получили пакеты с глазами животных.

1 декабря полиция Испании перехватила конверт, адресованный премьер-министру Испании Педро Санчесу, в котором находилась взрывчатка. Тогда же в посольстве США в Мадриде нашли посылку, предположительно со взрывчаткой внутри. Позже ее взорвали.

До этого, 30 ноября, в посольстве Украины в Мадриде сдетонировало взрывное устройство. В результате взрыва сотрудник посольства получил легкие ранения и смог самостоятельно добраться до больницы.