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Посольство Украины в Астане получило письмо с угрозой взрыва

Полиция Казахстана разыскивает сообщивших о ложном минировании посольства Украины
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Фото: TASS/Zuma
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Полиция Казахстана ищет злоумышленников, отправивших письмо о минировании посольства Украины на электронную почту. Об этом в воскресенье, 4 декабря, сообщили в пресс-службе МВД Казахстана.

«1 декабря в 17:50 в полицию обратился консул посольства Украины и сообщил, что на их электронную почту в 15:08 пришло письмо о минировании здания. Факт зарегистрирован в книге учета информации управления полиции района Есиль», — приводит сообщение пресс-службы ТАСС.

Сообщается, что в ходе проверки спецслужбы республики не обнаружили взрывчатых веществ. Эвакуация сотрудников и посетителей не проводилась.

В украинские посольства и консульства продолжают поступать различные угрозы. Представитель МИД Украины Олег Николенко рассказал что посольства страны в Венгрии, Нидерландах, Польше, Хорватии, Италии, Австрии, генеральные консульства в Неаполе и Кракове, консульство в Брно получили пакеты с глазами животных.

30 ноября в посольстве Украины в Мадриде сдетонировало взрывное устройство. В результате взрыва сотрудник посольства получил легкие ранения и смог самостоятельно добраться до больницы.

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