Украинские посольства в Европе получили посылки с глазами животных

В украинские посольства и консульства продолжают поступать угрозы. Об этом сообщил представитель МИД Украины Олег Николенко на странице в Facebook (принадлежит к организации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).

По его словам, после теракта в Испании посольства в Венгрии, Нидерландов, Польши, Хорватии, Италии, Австрии, генеральные консульства в Неаполе и Кракове, консульство в Брно получили пакеты.

«В упаковках были глаза животных. Сами пакеты были пропитаны жидкостью характерного цвета и имели соответствующий запах», — заявил он.

Николенко отметил, что в Киеве изучают смысл этого послания.

Он привел слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что это спланированная кампания запугивания посольств и консульств, однако дипломаты продолжат работать.

МИД Украины поручил усилить безопасность всех заграничных дипучреждений.

Накануне полиция Испании перехватила конверт, адресованный премьер-министру Испании Педро Санчесу, в котором находилась взрывчатка. Также 1 декабря в посольстве США в Мадриде нашли посылку, предположительно, со взрывчаткой внутри. Позже ее взорвали.

30 ноября в посольстве Украины в Мадриде сдетонировало взрывное устройство. В результате взрыва сотрудник посольства получил легкие ранения и смог самостоятельно добраться до больницы.

Министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка после обнаружения в стране нескольких посылок со взрывчатыми веществами заявил, что отправка посланий может быть связана с конфликтом на Украине.

Судья Хосе Луис Калама принял решение объединить все эти дела в одно, рассматривается дело по статье «Терроризм».