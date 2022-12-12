Посольство Украины в Греции получило окровавленную посылку

Посольство Украины в Греции получило окровавленный пакет. Об этом в понедельник, 12 декабря, сообщил представитель министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

«Утром в посольство Украины в Греции поступил окровавленный пакет. Адрес отправителя такой же, как и на остальных конвертах, ранее поступивших в украинские посольства и консульства: автосалон Tesla в немецком городке Sindelfingen», — написал он на своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

Николенко добавил, что греческая полиция уже начала расследование.

По его словам, всего было 33 подобных случая в 17 странах. В числе угроз были покушение на теракт, случай вандализма, письменная угроза, два сообщения о минировании и 28 окровавленных пакетов.

Ранее, 6 декабря, сообщалось, что посольство Украины в Бухаресте получило несколько конвертов с подозрительным содержимым, их начали проверять пиротехники. Отмечалось, что местная полиция начала обеспечивать безопасность вокруг территории украинского посольства.

За день до этого стало известно, что полиция Испании изъяла три конверта, адресованных посольству и консульствам Украины в Мадриде, Барселоне и Малаге, предположительно содержащие глаза животных. По его словам, на тот момент украинские посольства и консульства в 12 странах получили 21 угрозу.

4 декабря сообщалось, что полиция Казахстана ищет злоумышленников, отправивших письмо о минировании посольства Украины на электронную почту.

До этого, 30 ноября, в посольстве Украины в Мадриде сдетонировало взрывное устройство, присланное в конверте. В результате взрыва сотрудник посольства получил легкие ранения и смог самостоятельно добраться до больницы.