Посольство Украины в Румынии получило подозрительные конверты

Посольство Украины в Бухаресте получило несколько конвертов с подозрительным содержимым, их проверяют пиротехники. Об этом во вторник, 6 декабря, сообщили в Румынской службе безопасности.

«Команды Румынской службы безопасности выехали сегодня в посольство Украины после звонка на номер 112, в котором сообщалось, что поступило несколько подозрительных конвертов. Пиротехники начали стандартную процедуру их проверки. После пиротехнического контроля будет установлено, есть ли необходимость для их безопасной транспортировки», — приводит текст из заявления издание Digi24.

Отмечается, что местная полиция обеспечивает безопасность вокруг территории украинского посольства.

В украинские посольства и консульства продолжают поступать различные угрозы. Накануне представитель украинского МИДа Олег Николенко сообщил, что полиция Испании изъяла три конверта, адресованных посольству и консульствам Украины в Мадриде, Барселоне и Малаге, предположительно содержащие глаза животных. По его словам, всего украинские посольства и консульства в 12 странах получили 21 угрозу.

Ранее, 4 декабря, сообщалось, что полиция Казахстана ищет злоумышленников, отправивших письмо о минировании посольства Украины на электронную почту.

До этого, 30 ноября, в посольстве Украины в Мадриде сдетонировало взрывное устройство. В результате взрыва сотрудник посольства получил легкие ранения и смог самостоятельно добраться до больницы.