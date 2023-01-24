Польша потребует от ЕС компенсации стоимости переданных Киеву танков

Польша потребует от Евросоюза компенсации стоимости танков, переданных Киеву. Об этом заявил журналистам 24 января премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.

«Да, мы обратимся, конечно, к Европейскому союзу за компенсацией расходов», — сообщил Моравецкий.

Он выразил надежду на положительное решение ЕС в этом вопросе.

Варшава официально обратилась к ФРГ с просьбой разрешить передать Киеву танки Leopard 2. В Берлине подтвердили, что получили заявку и обещали оперативно рассмотреть ее.

После этого телеканал ABC со ссылкой на неназванного высокопоставленного украинского чиновника сообщил, что 12 стран согласились на передачу Киеву немецких танков Leopard 2 в том случае, если Берлин даст на это свое разрешение.

20 января на встрече союзников по НАТО на базе Рамштайн в Германии не было принято решение о поставках Leopard 2, так как страны — члены альянса не пришли к единому мнению по данному вопросу.

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок отмечала, что Берлин не будет препятствовать, если Варшава поставит имеющиеся у нее танки Leopard 2 немецкого производства Киеву.

Вместе с тем на фоне дискуссии о западных поставках военный эксперт Алексей Леонков рассказал «Известиям» о полном уничтожении запасов советской техники на Украине.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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