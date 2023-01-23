В украинском селе демонтировали бюст писателя Максима Горького

Бюст писателя Максима Горького демонтировали в селе Ивановичи Житомирской области Украины. Об этом сообщило 23 января украинское издание «Суббота».

Решение о его демонтаже было принято еще в ноябре прошлого года Пулинским поселковым советом, к которому административно относится село.

Бюст был установлен возле Дома культуры. Он стоял там с 1989 года.

6 января в Днепре (до 2016 года носил название Днепропетровск) демонтировали памятник Михаилу Ломоносову. Скульптуру сняли с постамента с помощью специальной техники и отвезли на территорию коммунального предприятия «Зооконтроль».

5 января в Харькове также снесли памятник советскому писателю XX века Николаю Островскому. Личности тех, кто снес монумент, не установлены.

27 декабря прошлого года в украинском городе Черновцы был демонтирован бюст поэта Александра Пушкина. Его сняли с фасада Черновицкого музыкально-драматического театра и переместили в складское помещение театра. За несколько дней до этого в Черновцах также демонтировали памятник Пушкину.

С 2015 года на Украине проводится политика декоммунизации в рамках закона «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Закон предполагает переименование всех топографических объектов, названия которых как-либо связаны с Советским Союзом, а также снос памятников и демонтаж мемориальных досок.