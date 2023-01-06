В Днепропетровске демонтировали памятник Ломоносову

В городе Днепропетровск (украинское название — Днепр) снесли памятник русскому ученому Михаилу Ломоносову. Об этом 6 января сообщает украинское издание «Страна.ua».

Скульптуру сняли с постамента с помощью специальной техники. Памятник отвезли на территорию коммунального предприятия «Зооконтроль».

Также украинские СМИ сообщают, что в Харькове был демонтирован памятник председателю Совета министров СССР, дважды Герою Социалистического Труда Николаю Тихонову.

Накануне в Харькове также снесли памятник советскому писателю XX века Николаю Островскому. Личности тех, кто снес монумент, не установлены.

В конце декабря в Днепре демонтировали памятники русскому советскому писателю Максиму Горькому и летчику Валерию Чкалову. В середине декабря в городе также был убран памятник русскому поэту и писателю Александру Пушкину.

С 2015 года на Украине проводится политика декоммунизации в рамках закона «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Закон предполагает переименование всех топографических объектов, названия которых как-либо связаны с Советским Союзом, а также снос памятников и демонтаж мемориальных досок.