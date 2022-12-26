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В Днепропетровске демонтировали памятники Горькому и Чкалову

В Днепропетровске демонтировали памятники писателю Максиму Горькому и летчику Валерию Чкалову
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Фото: t.me/dpdnevnik
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В Днепропетровске (украинское название Днепр) демонтировали памятники русскому советскому писателю Максиму Горькому и летчику Валерию Чкалову. Об этом сообщило 26 декабря днепровское отделение Национальной общественной телерадиокомпании Украины.

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«В Днепре демонтировали памятник Максиму Горькому», — говорится на сайте украинского издания «Общественное».

Памятник Горькому в центре Днепропетровска установили в 1977 году, последние годы он подвергался актам вандализма. Монумент Чкалову высотой 5 м был воздвигнут в 1981 году на территории парка, который ранее носил имя летчика. В настоящее время это парк имени казачьего есаула Лазаря Глобы.

23 декабря «Общественное» сообщило о сносе в украинском городе Черновцы последнего монумента поэту и писателю Александру Пушкину. 16 декабря стало известно, что памятник Пушкину снесли и в Днепропетровске.

30 ноября памятник русскому поэту снесли в городе Ананьеве Одесской области, а за день до этого в Николаеве демонтировали мемориальную доску, посвященную Пушкину. Она была установлена на здании почтовой станции, где неоднократно останавливался писатель.

13 августа бюст Горького снесли в украинской Александрии. По словам мэра города Сергея Кузьменко, демонтажу памятника предшествовало решение сессии и исполкома городского совета.

С 2015 года на Украине проводится политика декоммунизации в рамках закона «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Закон предполагает переименование всех топографических объектов, названия которых как-либо связаны с Советским Союзом, а также снос памятников и демонтаж мемориальных досок.

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