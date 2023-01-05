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В Харькове снесли памятник писателю Николаю Островскому

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Фото: соцсети
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В Харькове демонтировали памятник советскому писателю XX века Николаю Островскому, передает Telegram-канал RT в четверг, 5 января.

«Я против сноса любых памятников, в том числе Ленину»
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Личности тех, кто снес монумент, не установлены.

«Кто именно снес монумент, местные СМИ не уточняют. В начале декабря вандалы разрисовали памятник, а активисты требовали демонтировать его из-за участия Островского в Гражданской войне на стороне Красной армии», — сказано в публикации.

30 декабря 2022 года стало известно о сносе памятника русскому поэту Александру Пушкину в Краматорске. Снесенный бюст находился в городском парке города, который был назван в честь русского поэта. Но во время Великой Отечественной войны монумент был разрушен за период немецкой оккупации. В 1957 году на месте памятника Пушкину был установлен бюст.

Днем ранее в Одессе начали демонтировать памятник российской императрице, основательнице города Екатерине II. Помимо российской императрицы, в скульптурную композицию входили и другие основатели города: Хосе де Рибас, Франц де Воллан, Григорий Потемкин и Платон Зубов. Памятник Екатерине II был воздвигнут в 1900 году по проекту одесского архитектора Юрия Дмитренко, в 1920 году демонтирован и восстановлен в 2007 году.

С 2015 года на Украине проводится политика декоммунизации в рамках закона «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Закон предполагает переименование всех топографических объектов, названия которых как-либо связаны с Советским Союзом, а также снос памятников и демонтаж мемориальных досок.

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