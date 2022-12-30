Бюст Пушкина демонтировали в Краматорске

Бюст русского поэта Александра Пушкина в Краматорске демонтировали. Об этом 30 декабря сообщает издание Klymenko Time в Telegram-канале.

На опубликованной фотографии видно, что бюст, который ранее располагался на постаменте, теперь отсутствует.

Снесенный бюст располагался в городском парке Краматорска, который до Великой Отечественной войны именовался в честь русского поэта. Там же раньше стоял памятник поэту. Однако в ходе войны монумент был разрушен за период немецкой оккупации. Позднее, в 1957 году, на месте памятника Пушкину был установлен бюст.

Ранее, 27 декабря, в украинском городе Черновцы также был демонтирован бюст Пушкина. Скульптура была снята с фасада Черновицкого музыкально-драматического театра. Бюст будет перемещен в складское помещение театра. За несколько дней до этого, 23 декабря, в Черновцах также демонтировали последний памятник Пушкину. Изначально в городе было установлено два памятника поэту, первый снесли еще в ноябре.

С 2015 года на Украине проводится политика декоммунизации в рамках закона «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Закон предполагает переименование всех топографических объектов, названия которых как-либо связаны с Советским Союзом, а также снос памятников и демонтаж мемориальных досок.