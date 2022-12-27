В украинских Черновцах демонтировали бюст Пушкина с фасада театра

В украинском городе Черновцы на юго-западе страны демонтировали бюст поэта и писателя Александра Пушкина. Скульптура была снята с фасада Черновицкого музыкально-драматического театра, сообщили 27 декабря в областном совете.

«С фасада Черновицкого музыкально-драматического театра имени Ольги Кобылянской сняли гипсовый бюст российского поэта Александра Пушкина», — указано на странице облсовета в Facebook (принадлежит к организации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

После демонтажа бюст будет перемещен в складское помещение театра.

Ранее, 23 декабря, в Черновцах демонтировали последний памятник поэту и писателю Александру Пушкину. По данным издания, скульптура стояла на территории Черновицкого колледжа дизайна и экономики на улице Гребинки. Изначально в городе было установлено два памятника поэту, первый снесли еще в ноябре.

16 декабря стало известно, что памятник Пушкину снесли и в Днепропетровске.

30 ноября памятник русскому поэту снесли в городе Ананьеве Одесской области, а за день до этого в Николаеве демонтировали мемориальную доску, посвященную Пушкину. Она была установлена на здании почтовой станции, где неоднократно останавливался писатель.

С 2015 года на Украине проводится политика декоммунизации в рамках закона «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Закон предполагает переименование всех топографических объектов, названия которых как-либо связаны с Советским Союзом, а также снос памятников и демонтаж мемориальных досок.