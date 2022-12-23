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В украинских Черновцах снесли последний в городе памятник Пушкину

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Фото: соцсети
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В городе Черновцы на юго-западе Украины демонтировали последний памятник поэту и писателю Александру Пушкину, сообщило 23 декабря украинское издание «Суспильне».

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По данным издания, скульптура стояла на территории Черновицкого колледжа дизайна и экономики на улице Гребинки. Изначально в городе было установлено два памятника поэту, первый снесли еще в ноябре.

16 декабря стало известно, что памятник Пушкину снесли и в Днепропетровске.

30 ноября памятник русскому поэту снесли в городе Ананьеве Одесской области, а за день до этого в Николаеве демонтировали мемориальную доску, посвященную Пушкину. Она была установлена на здании почтовой станции, где неоднократно останавливался писатель.

11 октября памятник Пушкину был демонтирован в Киеве. Как сообщил соучредитель проекта «Декоммунизация. Украина» Вадим Поздняков, памятник являлся для властей Украины символом «русского мира».

Также 1 сентября в Киеве сообщили, что демонтировали бюст Пушкина, установленный возле одной из гимназий.

С 2015 года на Украине проводится политика декоммунизации в рамках закона «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Закон предполагает переименование всех топографических объектов, названия которых как-либо связаны с Советским Союзом, а также снос памятников и демонтаж мемориальных досок.

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