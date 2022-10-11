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В центре Киева демонтировали памятник Пушкину

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Фото: t.me/ssigny
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Памятник русскому поэту Александру Пушкину демонтирован в центре Киева. Как сообщил 11 октября СМИ соучредитель проекта «Декоммунизация. Украина» Вадим Поздняков, памятник являлся для властей Украины символом «русского мира».

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«Демонтаж посвятили лейтенанту Вооруженных сил Украины Денису Антипову — известному общественному активисту, преподавателю корейского языка в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко, который погиб в мае 2022 года», — цитирует Позднякова «Страна».

Снесенный памятник российскому поэту находился перед зданием национального транспортного университета. Сообщается, что в Киеве еще есть восемь памятников и бюстов, посвященных Пушкину.

Ранее, 1 сентября, стало известно, что в Киеве демонтировали бюст Пушкина, установленный возле одной из гимназий.

11 апреля сообщалось, что на западе Украины снесли очередной памятник Пушкину. Монумент на этот раз демонтировали в Ужгороде по решению горсовета.

До этого подобные акции прошли в двух городах на западе Украины — в Тернополе — 9 апреля и в Мукачево — 7 апреля. Власти Мукачево также сняли табличку со школы имени Пушкина — она тоже пострадала от дерусификации.

В мае депутаты Киевсовета приняли решение «Об организационно-правовых мерах по устранению памятных объектов, связанных с культурой и историей России и СССР, из публичного пространства города Киева». Среди них — памятник генералу советской армии Николаю Ватутину, установленный в Мариинском парке, памятники русскому поэту Александру Пушкину, а также георгиевская лента на станции метро «Героев Днепра».

14 августа также сообщалось, что в украинской Александрии демонтировали бюст писателя Максима Горького. Сносу памятника предшествовало решение сессии и исполкома городского совета. Там заявили, что памятник будет храниться на территории коммунального предприятия, осуществившего демонтаж.

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