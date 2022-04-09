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На Украине снесли еще один памятник Пушкину

Памятник Пушкину демонтировали по решению властей в Тернополе на западе Украины
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Правительство Тернополя — запад Украины — решило демонтировать памятник российскому классику, поэту Александру Пушкину. Информация появилась на сайте Тернопольского городского совета.

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«Во исполнение решения исполнительного комитета «О выполнении работ по демонтажу объекта благоустройства» в Тернополе провели работы по демонтажу памятника поэту, писателю Александру Сергеевичу Пушкину», — сообщается пресс-службой горсовета.

Мэр Тернополя Сергей Надал заявил, что в городе нужно ликвидировать «всё русское», в том числе и памятник Пушкину.

2 июля прошлого года появилась информация о том, что неизвестные разбили памятник Пушкину в парке в Золочеве Львовской области. По словам мэра города Игоря Гринькова, в случившемся нет политики и в городе нет радикально настроенных активистов.

В 2018 году разрушение памятника Пушкину в Львовской области списали на сильный ветер.

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