На Украине снесли еще один памятник Пушкину

На Украине снесли еще один памятник Пушкину 2022-04-09 15:33:07"> 2022-04-09 15:33:07 2022-04-09 15:33:07 Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3 115093 Москва, Россия info@iz.ru

Памятник Пушкину демонтировали по решению властей в Тернополе на западе Украины

9 апреля 2022, 15:41 0

Фото: Тернопольский городской совет