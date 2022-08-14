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Бюст писателя Максима Горького демонтировали в украинской Александрии

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Фото: Соцсети
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Бронзовый бюст писателя Максима Горького рядом с одной из школ города Александрия Кировоградской области Украины снесли. С помощью экскаватора памятник разделили на постамент и бюст, что попало на видео в субботу, 13 августа.

По словам мэра Александрии Сергея Кузьменко, демонтажу памятника предшествовало решение сессии и исполкома городского совета, сообщается в Telegram-канале «Страна.ua». В горсовете заявили, что памятник будет храниться на территории коммунального предприятия, осуществившего демонтаж.

12 августа стало известно, что герб СССР на щите монумента «Родина-мать» в Киеве планируется заменить на государственный украинский в 2023 году. В этом году киевские власти будут разрабатывать план демонтажа, сообщило УНИАН со ссылкой на министра культуры Украины Александра Ткаченко.

В начале августа украинский президент Владимир Зеленский направил в Одесский городской совет петиции о сносе памятника Екатерине II. В одной из них говорится о сносе монумента российской императрице, в другой предлагается его заменить на статую порноактера Билли Херрингтона.

27 июля администрация Запорожского городского совета сообщила о демонтаже памятника российскому поэту и прозаику Александру Пушкину. Он простоял более 20 лет.

14 мая стало известно, что власти Киева приняли решение демонтировать более 40 памятников, связанных с Россией. Мэр Киева Виталий Кличко отметил, что депутаты утвердили перечень более чем из 40 памятников и памятных знаков, которые нужно убрать с улиц и построек столицы и передать в Музей тоталитаризма.

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