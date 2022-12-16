Памятник Пушкину демонтировали в Днепропетровске

В Днепропетровске снесен памятник поэту и писателю Александру Пушкину. Об этом 16 декабря сообщило местное издание «Днепр оперативный».

«В Днепре был демонтирован памятник российскому поэту Александру Пушкину», — отмечено на сайте издания.

Монумент был вновь открыт после реставрации в 1999 году. При этом, согласно постановлению кабинета министров страны от 21 декабря 2010 года, он был объявлен памятником культурного наследия Украины местного значения.

Мэр города Борис Филатов заявил, что установленные в Днепропетровске памятники, связанные с Россией и СССР, перенесут на территорию коммунального предприятия «Зооконтроль».

30 ноября памятник русскому поэту и писателю снесли в городе Ананьеве Одесской области Украины. Позолоченный бюст сняли с постамента с помощью экскаватора.

Днем ранее в Николаеве демонтировали мемориальную доску, посвященную Пушкину. Она была установлена на здании почтовой станции, где неоднократно останавливался поэт.

Также, 25 ноября, стало известно, что вандалы осквернили памятник Пушкину в Полтаве. Глава Полтавского городского совета Александр Мамай после заседания сессии сообщил, что надписи на памятнике смоют.

До этого памятники Пушкину демонтировали в Киеве, а также в украинских Черновцах, Житомире, Кременчуге, Харькове и Тульчине.

С 2015 года на Украине проводится политика декоммунизации в рамках закона «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Закон предполагает переименование всех топографических объектов, названия которых как-либо связаны с Советским Союзом, а также снос памятников и демонтаж мемориальных досок.

18 ноября сообщалось, что жители Риги пытаются вернуть прежний вид памятнику Пушкину, после того как монумент осквернили вандалы. В День независимости неизвестные облили краской памятник русскому поэту. Посольство РФ предложило сделать выводы о духовных ориентирах латвийского общества каждому самостоятельно.