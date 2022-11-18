В столице Латвии вандалы осквернили памятник Пушкину

Жители Риги пытаются вернуть прежний вид памятнику Пушкину, после того как монумент осквернили вандалы. В День независимости неизвестные облили краской памятник русскому поэту, передает телеканал «Известия». Посольство РФ предложило сделать выводы о духовных ориентирах латвийского общества каждому самостоятельно.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.