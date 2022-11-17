Памятник Пушкину демонтировали в Черновцах

Памятник Александру Пушкину демонтирован в городе Черновцы на западе Украины. Об этом в четверг, 17 ноября, сообщила спикер городского совета Анастасия Кокоячук телерадиокомпании «Общественное».

Монумент русскому поэту и писателю располагался на территории училища торгово-экономического университета в центре города.

По словам спикера горсовета, памятник не имеет исторической или культурной ценности.

Кокоячук уточнила, что на территории города остались еще один бюст и один памятник Пушкину.

Ранее, 9 ноября, памятник Пушкину демонтировали в Харькове. В пресс-службе горсовета заявили, что бюст отправили «на ответственное хранение». Там добавили, что его судьбу харьковчане «будут решать демократическим путем, но уже в мирное время».

В этом же месяце сообщалось, что в Одессе демонтировали бюст Максима Горького.

Демонтаж памятников, связанных с советской историей, и переименование улиц начались на Украине после того, как в 2015 году был принят закон о декоммунизации. В последующие годы киевские власти начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку фактам сноса и осквернения памятников на Украине.