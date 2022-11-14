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В Одессе демонтировали бюст Максима Горького

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Фото: соцсети
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Бюст советского писателя Максима Горького демонтировали в Одессе. Об этом в понедельник, 14 ноября, сообщает украинское издание «Общественное».

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Бюст был установлен на территории санатория имени Горького. По информации издания, снести бюст 13 ноября решило руководство учреждения.

По словам руководителя санатория Татьяны Малыхиной, бюст не является историческим наследием. Демонтировать памятник решили в рамках закона о декоммунизации.

Ранее, 9 ноября, в Харькове демонтировали памятник русскому поэту Александру Пушкину. В пресс-службе горсовета заявили, что бюст отправили «на ответственное хранение». Его судьбу харьковчане будут решать демократическим путем, но уже в мирное время.

За день до этого стало известно, что в Одессе снесут в ближайшее время памятник Екатерине II. Подготовительные работы по его демонтажу уже начались. Вокруг памятника появилось ограждение в виде деревянного забора. Отмечалось, что это было сделано из-за многочисленных нападений на монумент.

Демонтаж памятников, связанных с советской историей, и переименование улиц начались на Украине после того, как в 2015 году был принят закон о декоммунизации. В последующие годы киевские власти начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку фактам сноса и осквернения памятников на Украине.

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