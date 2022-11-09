В Харькове демонтировали памятник Пушкину

В Харькове демонтировали памятник русскому поэту Александру Пушкину. Об этом в среду, 9 ноября, сообщили в пресс-службе горсовета.

Уточняется, что бюст отправили «на ответственное хранение».

«Этот памятник, а, возможно, и другие, должны быть сохранены, а их дальнейшую судьбу демократическим путем, но уже в мирное время, будут решать именно харьковчане», — говорится в сообщении.

Ранее, 28 октября, соучредитель проекта «Декоммунизация. Украина» Вадим Поздняков сообщил, что власти Харьковской области отказались поддержать обращение общественности о сносе памятника Пушкина и посоветовали обратиться в минкультуры.

В ответ на его слова в харьковском департаменте культуры заявили, что бюст Пушкина внесен в Государственный реестр недвижимых памятников Украины как памятник монументального искусства национального значения. При этом директор департамента Эдуард Павленко подчеркнул, что снести или просто перенести бюст — не в его компетенции.

11 октября памятник Пушкину был демонтирован в Киеве. Как сообщил Поздняков, монумент являлся для властей Украины символом «русского мира». Снесенный памятник российскому поэту находился перед зданием национального транспортного университета. При этом в Киеве есть еще восемь памятников и бюстов, посвященных Пушкину.

До этого, 14 августа, в украинской Александрии демонтировали бюст писателя Максима Горького. Его сносу предшествовало решение сессии и исполкома городского совета. Там заявили, что памятник будет храниться на территории коммунального предприятия, осуществившего демонтаж.

С 2015 года на Украине проводится политика декоммунизации в рамках закона «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Закон предполагает переименование всех топографических объектов, названия которых как-либо связаны с Советским Союзом, а также снос памятников и демонтаж мемориальных досок.