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СК РФ даст правовую оценку сносу и осквернению памятников на Украине
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СК РФ даст правовую оценку сносу и осквернению памятников на Украине

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Фото: Соцсети
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Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку действиям лиц, причастных к сносу и порче памятников на территории Украины. Об этом в среду, 9 ноября, сообщила пресс-служба ведомства.

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Отмечается, что такое распоряжение поступило в связи с демонтажем в Ужгороде монумента «Украина — освободителям», посвященного 25-летней годовщине победы над фашистскими захватчиками. Еще одним поводом стал факт осквернения вандалами памятника Александру Суворову в Одессе.

Накануне стало известно, что памятник Екатерине II в Одессе снесут в ближайшее время. Подготовительные работы по его демонтажу начались за несколько дней до этого. Вокруг памятника появилось ограждение в виде деревянного забора. Отмечалось, что это было сделано из-за многочисленных нападений на монумент.

До этого, 5 ноября, решение поддержал мэр Одессы Геннадий Труханов. Он отметил, что, согласно результатам голосования на платформе «Социально активный гражданин», большинство жителей города выступает за снос памятника.

В начале августа президент Украины Владимир Зеленский направил в Одесский городской совет петиции о сносе памятника Екатерине II. В одной из них говорилось о демонтаже монумента, в другой предлагалось заменить его на статую порноактера Билли Херрингтона.

Сносить советские памятники на Украине начали в 2014 году под лозунгом декоммунизации. В последнее время власти страны борются не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.

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