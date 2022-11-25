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Вандалы осквернили памятник Пушкину в Полтаве

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Фото: соцсети
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Вандалы осквернили памятник русскому поэту Александру Пушкину в Полтаве. Об этом в пятницу, 25 ноября, сообщило местное издание «Суспільне Новини».

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«На памятнике русскому поэту Александру Пушкину, который находится в Березовом сквере в Полтаве, появились надписи белой и черной краской», — говорится на сайте издания.

Как отмечает издание, глава Полтавского городского совета Александр Мамай после заседания сессии 25 ноября сообщил, что надписи на памятнике смоют.

В своем Telegram-канале портал отметил, что, по словам спикера Полтавского районного управления полиции Василия Зуба, обращений по поводу осквернения памятника не поступало. Поэтому протоколы полицейские не составляли.

18 ноября памятник Пушкину в очередной раз осквернили в Одессе. Местные СМИ опубликовали фото монумента. На нем было видно, что на голову памятника надет пакет, обмотанный скотчем. На груди краской нарисован символ Z, являющийся одним из опознавательных знаков ВС РФ, участвующих в спецоперации на Украине. У основания памятника вандалы оставили надпись «оккупант».

10 ноября этот памятник поэту уже подвергался осквернению вандалами. Сообщалось, что скульптуру, которая расположена на одноименной улице, расписали со всех сторон украинским словом «геть», что в переводе означает «прочь».

Днем ранее Харьковский горсовет сообщил о демонтаже в областном центре памятника Пушкину. По имеющейся информации, бюст отправили «на ответственное хранение».

Кроме того, в Одессе в последнее время периодически совершаются акты вандализма в отношении памятников, которые так или иначе связаны с Россией и эпохой Российской империи.

Сносить советские памятники на Украине начали в 2014 году под лозунгом декоммунизации. В последнее время власти страны борются не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.

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