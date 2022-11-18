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В Одессе снова осквернили памятник Пушкину
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В Одессе снова осквернили памятник Пушкину

СМИ: неизвестные осквернили памятник Пушкину в Одессе
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Фото: соцсети
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Вандалы снова осквернили памятник русскому поэту Александру Пушкину в Одессе. Об этом в пятницу, 18 ноября, сообщило местное издание «Одесская жизнь».

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Издание опубликовало фото монумента. На нем видно, что на голову памятника надет пакет, обмотанный скотчем. На груди краской нарисован символ Z, являющийся одним из опознавательных знаков ВС РФ, участвующих в спецоперации на Украине. У основания памятника вандалы оставили надпись «оккупант».

10 ноября памятник поэту уже подвергался осквернению вандалами. Сообщалось, что скульптуру, которая расположена на одноименной улице, расписали со всех сторон украинским словом «геть», что в переводе означает «прочь».

Днем ранее Харьковский горсовет сообщил о демонтаже в областном центре памятника Пушкину. По имеющейся информации, бюст отправили «на ответственное хранение».

Кроме того, в Одессе в последнее время периодически совершаются акты вандализма в отношении памятников, которые так или иначе связаны с Россией и эпохой Российской империи.

Так, 7 ноября появилась информация об осквернении памятника русскому полководцу Александру Суворову в Одессе. Вандалы набросили на него петлю.

2 ноября неизвестные надели на памятник Екатерине II мешок красного цвета, а на руку намотали веревку с петлей. 30 октября на монумент были нанесены оскорбительные надписи с призывом к мэру города Геннадию Труханову снести статую. 8 ноября стало известно о том, что в ближайшее время памятник снесут.

Сносить советские памятники на Украине начали в 2014 году под лозунгом декоммунизации. В последнее время власти страны борются не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.

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