В Одессе снова осквернили памятник Пушкину

Вандалы снова осквернили памятник русскому поэту Александру Пушкину в Одессе. Об этом в пятницу, 18 ноября, сообщило местное издание «Одесская жизнь».

Издание опубликовало фото монумента. На нем видно, что на голову памятника надет пакет, обмотанный скотчем. На груди краской нарисован символ Z, являющийся одним из опознавательных знаков ВС РФ, участвующих в спецоперации на Украине. У основания памятника вандалы оставили надпись «оккупант».

10 ноября памятник поэту уже подвергался осквернению вандалами. Сообщалось, что скульптуру, которая расположена на одноименной улице, расписали со всех сторон украинским словом «геть», что в переводе означает «прочь».

Днем ранее Харьковский горсовет сообщил о демонтаже в областном центре памятника Пушкину. По имеющейся информации, бюст отправили «на ответственное хранение».

Кроме того, в Одессе в последнее время периодически совершаются акты вандализма в отношении памятников, которые так или иначе связаны с Россией и эпохой Российской империи.

Так, 7 ноября появилась информация об осквернении памятника русскому полководцу Александру Суворову в Одессе. Вандалы набросили на него петлю.

2 ноября неизвестные надели на памятник Екатерине II мешок красного цвета, а на руку намотали веревку с петлей. 30 октября на монумент были нанесены оскорбительные надписи с призывом к мэру города Геннадию Труханову снести статую. 8 ноября стало известно о том, что в ближайшее время памятник снесут.

Сносить советские памятники на Украине начали в 2014 году под лозунгом декоммунизации. В последнее время власти страны борются не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.