В Одесской области снесли памятник Пушкину

В городе Ананьеве Одесской области Украины 30 ноября снесли памятник поэту и писателю Александру Пушкину.

Позолоченный бюст сняли с постамента с помощью экскаватора.

Незадолго до этого вандалы написали на пьедестале: «Долой российский шовинизм».

Памятник Пушкину был установлен в Ананьеве в 1949 году. По некоторым данным, поэт посещал город во время службы в Одессе в 1823–1824 годах.

Накануне в Николаеве демонтировали мемориальную доску, посвященную Пушкину. Она была установлена на здании почтовой станции, где неоднократно останавливался поэт.

Ранее, 25 ноября, стало известно, что вандалы осквернили памятник Пушкину в Полтаве. Глава Полтавского городского совета Александр Мамай после заседания сессии сообщил, что надписи на памятнике смоют.

В тот же день сообщалось, что памятник императрице Екатерине II в Одессе после демонтажа планируется отправить на временное хранение на склад коммунального предприятия, которое занимается местными кладбищами.

С 2015 года на Украине проводится политика декоммунизации в рамках закона «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Закон предполагает переименование всех топографических объектов, названия которых как-либо связаны с Советским Союзом, а также снос памятников и демонтаж мемориальных досок.