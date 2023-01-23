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Reuters сообщило об одобрении ЕС нового транша военной помощи Киеву на €500 млн

Reuters: главы МИД стран ЕС одобрили новый транш военной помощи Киеву на сумму €500 млн
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Фото: Global Look Press/Xinhua/Zheng Huansong
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Главы МИД Евросоюза (ЕС) одобрили новый транш в €500 млн на военную помощь Украине. Об этом сообщило 23 января агентство Reuters.

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«Министры иностранных дел стран ЕС одобрили новый транш в €500 млн на военную помощь Украине», — сообщило агентство со ссылкой на дипломатические источники.

19 января радиостанция RMF 24 сообщила, что Венгрия заблокировала утверждение Евросоюзом очередного транша военной помощи на приобретение вооружения для Украины на сумму €500 млн из Европейского фонда мира. Тогда источник радиостанции отметил, что если главы МИД ЕС не смогут оказать нужное давление на Венгрию, то транш будет утвержден без участия Будапешта.

17 января Еврокомиссия (ЕК) сообщила, что начиная с марта будет ежемесячно переводить Украине по €1,5 млрд кредитов из нового пакета макрофинансовой помощи на 2023 год. В тот же день ЕС перевел Украине первый транш в €3 млрд в рамках программы кредитной помощи на общую сумму €18 млрд.

В декабре прошлого года глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС по итогам 2022 года выделил Украине €19,7 млрд и продолжит ее поддерживать «так долго, как будет нужно».

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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