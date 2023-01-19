Реклама
Прямой эфир
Мир
Венгрия заблокировала транш военной помощи для Украины на €500 млн
Общество
Журналисты МИЦ «Известия» получили награды Минобороны и Росгвардии
Мир
Депутаты бундестага отказались голосовать по поставкам Киеву танков
Мир
На Украине назвали США лучшим другом из-за количества финансовой помощи
Экономика
В России начался выпуск отечественных мониторов под маркой «Бештау»
Мир
«Кафе Москва» в Берлине временно переименуют в «Кафе Киев»
Мир
Более миллиона французов участвовали в протестах против пенсионной реформы
Мир
Будапешт призвал Киев прекратить зверства против этнических венгров в Закарпатье
Мир
Врач в Италии получила пожизненный срок за «лечение» рака ультразвуком
Мир
В Литве заверили в передаче сотен танков Украине по итогам встречи в Рамштайне
Общество
Прощание с режиссером Николаем Досталем состоится 22 января в Москве
Мир
Шольцу напомнили о горящих немецких танках на Украине в 1943 году
Сюжет:

Венгрия заблокировала транш военной помощи для Украины на €500 млн

RMF FM: Венгрия заблокировала седьмой транш помощи Евросоюза для Украины
0
Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Венгрия заблокировала утверждение Евросоюзом (ЕС) очередного транша военной помощи на приобретение вооружения для Украины. Об этом сообщила в четверг, 19 января, польская радиостанция RMF 24 со ссылкой на источник.

Деньгами и оружием: кто и как помогает Украине
Общие затраты Запада на поддержку Киева уже превысили €90 млрд

По данным радиостанции, речь идет о сумме в полмиллиарда евро, которую планировалось выделить из Европейского фонда мира.

«Это около полумиллиарда евро из так называемого Европейского фонда мира, из которого страны ЕС финансируют смертоносное оружие и средства защиты для Украины с начала конфликта», — говорится в сообщении.

По словам источника, во время встречи глав МИД, которая состоится в начале следующей недели, страны объединения продолжат оказывать давление на Будапешт. В противном случае, если не удастся добиться одобрения Венгрии, транш планируется утвердить без ее участия.

Как отмечает RMF 24, в прошлом году из средств фонда на поставки оружия Киеву было потрачено примерно на €3,2 млрд.

Ранее, 12 января, представитель правительства Венгрии объявил, что страна не будет поставлять Украине оружие и не будет осуществлять его транзит через свою территорию из-за угрозы для проживающих в Закарпатье венгров. Депутат Госдумы Анатолий Вассерман считает, что Венгрия боится потерять поставки нефти и газа из России и, в частности, поэтому отказывает Украине в оружии.

За день до этого президент Венгрии Каталин Новак заявила, что Североатлантический альянс должен держаться в стороне от конфликта на Украине, руководствуясь прагматизмом. Она добавила, что нужно думать и о выживании Европы.

Между тем 18 января министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто заявил, что страна может получать газ и нефть только из России, так как ее инфраструктура не дает возможности снабжать республику из других источников. В этой связи на фоне антироссийских санкций Будапешт призвал ЕС оказать финансовую поддержку строительству газовой инфраструктуры для поставок энергоресурсов в Центральную Европу.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Москва неоднократно осуждала поставки вооружений на Украину. Так, 16 января пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что новый виток по поставкам на Украину более совершенного военного оборудования может «лишь затянуть всю историю и доставить больше бед Киеву».

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023