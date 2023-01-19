Венгрия заблокировала транш военной помощи для Украины на €500 млн

Венгрия заблокировала утверждение Евросоюзом (ЕС) очередного транша военной помощи на приобретение вооружения для Украины. Об этом сообщила в четверг, 19 января, польская радиостанция RMF 24 со ссылкой на источник.

По данным радиостанции, речь идет о сумме в полмиллиарда евро, которую планировалось выделить из Европейского фонда мира.

«Это около полумиллиарда евро из так называемого Европейского фонда мира, из которого страны ЕС финансируют смертоносное оружие и средства защиты для Украины с начала конфликта», — говорится в сообщении.

По словам источника, во время встречи глав МИД, которая состоится в начале следующей недели, страны объединения продолжат оказывать давление на Будапешт. В противном случае, если не удастся добиться одобрения Венгрии, транш планируется утвердить без ее участия.

Как отмечает RMF 24, в прошлом году из средств фонда на поставки оружия Киеву было потрачено примерно на €3,2 млрд.

Ранее, 12 января, представитель правительства Венгрии объявил, что страна не будет поставлять Украине оружие и не будет осуществлять его транзит через свою территорию из-за угрозы для проживающих в Закарпатье венгров. Депутат Госдумы Анатолий Вассерман считает, что Венгрия боится потерять поставки нефти и газа из России и, в частности, поэтому отказывает Украине в оружии.

За день до этого президент Венгрии Каталин Новак заявила, что Североатлантический альянс должен держаться в стороне от конфликта на Украине, руководствуясь прагматизмом. Она добавила, что нужно думать и о выживании Европы.

Между тем 18 января министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто заявил, что страна может получать газ и нефть только из России, так как ее инфраструктура не дает возможности снабжать республику из других источников. В этой связи на фоне антироссийских санкций Будапешт призвал ЕС оказать финансовую поддержку строительству газовой инфраструктуры для поставок энергоресурсов в Центральную Европу.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Москва неоднократно осуждала поставки вооружений на Украину. Так, 16 января пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что новый виток по поставкам на Украину более совершенного военного оборудования может «лишь затянуть всю историю и доставить больше бед Киеву».

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