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Президент Венгрии Новак предостерегла НАТО от втягивания в конфликт на Украине

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Фото: Global Look Press/IMAGO/Martin Juen
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Североатлантический альянс должен держаться в стороне от конфликта на Украине, руководствуясь прагматизмом. Об этом в среду, 11 января, сообщила президент Венгрии Каталина Новак.

«В этом вопросе (конфликта на Украине. — Ред.) нужно быть прагматичным, но нужно думать и о выживании Европы. Организации Североатлантического договора необходимо оставаться в стороне от войны, нельзя позволять поддаваться эмоциям и из-за этого ввязываться в конфликт», — отметила Новак.

При этом ранее этим же днем, 11 января, украинский президент Владимир Зеленский призвал Североатлантический альянс к более «мощным» шагам в вопросе членства Украины в блоке. Он назвал недостаточной поддержку НАТО в виде заявлений об «открытых дверях».

До этого, 28 декабря, советник премьер-министра Венгрии Балаж Орбан назвал прием Украины в НАТО в отсутствии российско-американского договора и соглашения, регулирующего положение стран Восточной Европы, «угрозой жизни». Он также напомнил, что, требования к стране — претенденту на вступление в блок включают в себя отсутствие конфликта на территории государства.

До этого, 12 декабря, глава комитета по международным делам Верховной рады Александр Мережко призвал исключить Венгрию из Североатлантического альянса в случае подрыва трансатлантической солидарности. Украинский депутат также выразил надежду на преобразование настроений внутри организации в пользу членства украинской стороны.

Материал дополняется.

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