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В Венгрии назвали «угрозой жизни» вступление Украины в НАТО

В Венгрии заявили, что не поддержат вступление Украины в НАТО без соглашения между США и РФ
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Фото: Global Look Press/Michael Kappeler
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Без американо-российского договора и соглашения, регулирующего положение стран Восточной Европы, прием Украины в НАТО означал бы непосредственную «угрозу жизни». Такое мнение выразил 28 декабря советник премьер-министра Венгрии Балаж Орбан, отвечая на вопрос журналиста издания Index о том, поддержит ли Будапешт прием Киева в альянс в будущем.

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В 2022 году Киев уже получил статус кандидата на членство в Евросоюзе

Он добавил, что с «вступлением Украины есть принципиальная проблема». Советник Орбана пояснил, что в базовом договоре НАТО указано, что страна, которая находится на грани конфликта или уже в него втянута, не может быть принята в альянс.

При этом Орбан указал, Венгрия поддерживает вступление Украины в Евросоюз, как и в случае с Боснией-Герцеговиной, Северной Македонией и Грузией.

«Позиция Венгрии ясна в геостратегическом смысле. В наших интересах не быть крайним государством-членом Евросоюза», — пояснил советник Орбана.

31 октября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что страна вместе с Чехией подписала декларацию о вступлении в НАТО для ускорения интеграции в альянс.

Также в сентябре Украина подала заявку на ускоренное вступление в НАТО. Генсек альянса Йенс Столтенберг сообщил тогда о невозможности оперативно принять Украину в состав блока. Он пояснил, что решение по поводу членства Украины должно приниматься посредством совещания 30 государств-партнеров.

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров отмечал в свою очередь, что заявление Киева вряд ли кто-то будет рассматривать всерьез, поскольку альянсу не нужна война с Россией.

В июне 2022 года Евросоюз предоставил Украине статус страны-кандидата на вступление в объединение. Зеленский тогда назвал историческим моментом предоставление стране этого статуса. По его мнению, это решение стало «наибольшим шагом в сторону усиления Европы». Президент РФ Владимир Путин также отмечал в июне, что Россия не против вступления Украины в ЕС, так как это не военный блок.

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