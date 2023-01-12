Реклама
Прямой эфир
Мир
На химическом заводе в Иллинойсе произошел пожар
Происшествия
«КамАЗ» протаранил автобус в Армавире
Мир
США не стали отвечать на вопрос о поставках танков Украине по примеру союзников
Мир
В Совбезе указали на бесполезность поставок танков Leopard на Украину
Мир
Глава минобороны Турции призвал к немедленному прекращению огня на Украине
Происшествия
В Пензе пропал блогер Артем Бординов
Общество
Вернувшиеся из плена ВСУ жители ДНР рассказали о пытках водой и током
Армия
В Сети появились кадры штурма Кременной российскими военными
Общество
Умер народный художник России и ветеран Вениамин Чебанов
Общество
Скончался первый президент Башкирии Муртаза Рахимов
Мир
Умерла супермодель 90-х Татьяна Патитц
Мир
Росавиация помогла пилотам иностранных рейсов во время сбоя в США
Сюжет:

Зеленский призвал НАТО к конкретным шагам по принятию Украины в альянс

Владимир Зеленский: просто риторики НАТО об «открытых дверях» недостаточно
0
Фото: Global Look Press/imago stock&people
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что стране недостаточно поддержки от НАТО в виде громких заявлений об «открытых дверях». Об это глава страны сообщил на пресс-конференции во Львове в среду, 11 января.

«В долгосрочной перспективе мы должны возобновить отношения с Москвой»
Депутат Европарламента Тьерри Мариани — о новых пакетах санкций против РФ, расширении НАТО и финансовой помощи Украине

«Поддержки в виде риторики об «открытых дверях» недостаточно для Украины. Мы очень ждем мощных шагов, чего-то большего, чем открытые двери», — сказал Зеленский.

Генсек блока Йенс Столтенберг прокомментировал заявление Зеленского и рассказал, что поддержка Киева остается главной задачей Североатлантического альянса, однако сейчас НАТО не может принять к себе Украину, приводит слова политика Daily Storm.

Накануне, 10 января, Столнберг заявил, что Евросоюз и НАТО истощили свои военные запасы, предоставляя помощь Украине. В то же время генсек подчеркнул необходимость нарастить уровень своей поддержки Украины, отметив, что подписанная во вторник третья совместная декларация призвана еще дальше продвинуть стратегическое партнерство между альянсом и Европейским союзом. Декларация о сотрудничестве ЕС и НАТО говорит о полном подчинении европейского блока задачам Североатлантического альянса.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023