Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что стране недостаточно поддержки от НАТО в виде громких заявлений об «открытых дверях». Об это глава страны сообщил на пресс-конференции во Львове в среду, 11 января.

«Поддержки в виде риторики об «открытых дверях» недостаточно для Украины. Мы очень ждем мощных шагов, чего-то большего, чем открытые двери», — сказал Зеленский.

Генсек блока Йенс Столтенберг прокомментировал заявление Зеленского и рассказал, что поддержка Киева остается главной задачей Североатлантического альянса, однако сейчас НАТО не может принять к себе Украину, приводит слова политика Daily Storm.

Накануне, 10 января, Столнберг заявил, что Евросоюз и НАТО истощили свои военные запасы, предоставляя помощь Украине. В то же время генсек подчеркнул необходимость нарастить уровень своей поддержки Украины, отметив, что подписанная во вторник третья совместная декларация призвана еще дальше продвинуть стратегическое партнерство между альянсом и Европейским союзом. Декларация о сотрудничестве ЕС и НАТО говорит о полном подчинении европейского блока задачам Североатлантического альянса.