Столтенберг заявил об истощении военных запасов ЕС и НАТО

Евросоюз (ЕС) и НАТО истощили свои военные запасы, предоставляя помощь Украине. Об этом во вторник, 10 января, заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

«Страны — союзницы НАТО и члены ЕС истощили запасы, оказывая помощь Украине. Но это было правильным решением. Речь идет о нашей безопасности, поэтому мы должны обращаться к собственным возможностям, к своим запасам и боеприпасам, чтобы помогать Киеву», — сказал Столтенберг на пресс-конференции по итогам подписания декларации о сотрудничестве между блоком и ЕС, которое транслировалось онлайн.

В то же время генсек НАТО заявил о необходимости нарастить уровень своей поддержки Украины, отметив, что подписанная во вторник третья совместная декларация призвана еще дальше продвинуть стратегическое партнерство между альянсом и Европейским союзом.

Ранее, 11 декабря, на нехватку критически важных оборонных возможностей указал глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель. Он заявил, что из-за поддержки Украины не хватает военных запасов на самом европейском континенте, чтобы защитить себя от угроз более высокого уровня.

Также в декабре Боррель сообщил, что Евросоюз потратил €214 млрд на военные расходы, увеличив их на 6% по сравнению с предыдущим годом. По его словам, запасы оружия в ЕС, поставляемого Украине, истощаются из-за того, что годами не обеспечивалось необходимое финансирование.

До этого, 21 ноября, американская газета The Washington Post написала со ссылкой на военного чиновника из НАТО, что в США и ЕС задумались о риске остаться без оружия из-за поставок Украине. По словам источника издания, западные страны передали огромное количество оружия и техники Киеву, в результате решение проблемы с дефицитом запасов военной техники потребует долгосрочных стратегических решений.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».