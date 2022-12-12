Украинский депутат призвал исключить Венгрию из НАТО

Венгрию следует исключить из НАТО в случае подрыва трансатлантической солидарности с ее стороны. Об этом в понедельник, 12 декабря, заявил глава комитета по международным делам Верховной рады Украины Александр Мережко.

«Если она [Венгрия] продолжит систематически подрывать трансатлантическую солидарность, ее следует исключить из НАТО», — сказал он в интервью Newsweek.

Мережко также выразил надежду на изменение настроений внутри НАТО в пользу членства Украины в Североатлантическом альянсе.

«В то же время я понимаю, что на Западе всё еще есть политики, которые верят или распространяют российские идеи о том, что членство Украины в НАТО может привести к третьей мировой и даже ядерной войне», — добавил он.

Украинский депутат подчеркнул, что вопрос о членстве Украины в НАТО является лакмусовой бумажкой относительно серьезного отношения западных политиков к глобальной безопасности и демократии в мире.

По мнению Мережко, НАТО должен стать оборонным союзом демократических государств и расшириться за счет вступления не только стран из трансатлантического региона, но и демократических государств из других регионов.

Ранее, 9 декабря, член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев заявил о попытках Венгрии выжить в геополитической игре внутри ЕС. Таким образом он прокомментировал слова министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто о том, что Евросоюз во главе с Брюсселем не гнушается использовать шантаж для достижения своих целей.

Накануне Венгрия в ходе встречи постоянных представителей стран ЕС выступила против очередного пакета санкций в отношении России. Кроме того, Будапешт отверг предложение увеличить размер фонда ЕС, из которого финансируются поставки оружия Украине и другим странам.