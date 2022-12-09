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Политика
В Госдуме заявили о попытках Венгрии выжить в геополитической игре внутри ЕС
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В Госдуме заявили о попытках Венгрии выжить в геополитической игре внутри ЕС

Депутат Хамзаев: Венгрия пытается выжить в геополитической игре внутри Евросоюза
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Венгрия пытается выжить в геополитической игре внутри Евросоюза (ЕС). Об этом 9 декабря заявил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев.

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Таким образом он прокомментировал слова министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто о том, что Евросоюз во главе с Брюсселем не гнушается использовать шантаж для достижения своих целей. Сийярто отметил, что оппоненты могут пустить в ход любые средства, в том числе экономические манипуляции, политическое давление и распространение фейков.

«Это попытка отдельной страны выжить внутри ЕС. Система жесткой ассимиляции, которую европейцы запустили, приведет к тому, что лет через 10 стран, таких как Венгрия, Литва, Латвия, не будет, они будут практически списаны к нулю с точки зрения культурного кода. Поэтому у них есть попытка, они понимают, они хотят выжить, и они идут по системе словесной эскалации, чтобы отстоять свое суверенное право», — приводит слова Хамзаева «Дума ТВ» для «Известий».

Накануне Венгрия в ходе встречи постоянных представителей стран ЕС выступила против очередного пакета санкций в отношении России. Кроме того, Будапешт отверг предложение увеличить размер фонда ЕС, из которого финансируются поставки оружия Украине и другим странам.

6 декабря сообщалось, что Венгрия воспользовалась правом вето и заблокировала пакет макрофинансовой помощи ЕС для Украины на €18 млрд, предложенный ЕК на 2023 год.

В ноябре премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна потеряла в этом году из-за санкций ЕС против России €10 млрд. Он выразил надежду на то, что экономике страны удастся компенсировать потерю €6 млрд, но оставшаяся часть «ляжет на бюджет тяжким бременем».

Москва, в свою очередь, неоднократно заявляла о саморазрушительных для Европы последствиях санкций. Так, глава Минфина РФ Антон Силуанов отметил, что введенные в отношении РФ санкции могут привести к экономической рецессии в Европе.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о СВО было принято после обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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