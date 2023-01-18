В Венгрии заявили о возможности получать газ и нефть только из России

Венгрия может получать газ и нефть только из России. Об этом министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто заявил в среду, 18 января.

По словам главы МИДа, такая ситуация сложилась из-за того, что инфраструктура Венгрии не дает возможности снабжать республику из других источников.

«В текущей ситуации физически невозможно снабжать страну без российских источников», — сказал он.

Министр пояснил, что в связи с этим Венгрия попросила об исключении из европейских санкций, передает RT.

16 января Сийярто заявил, что власти Венгрии надеются, что Европейский союз окажет финансовую поддержку строительства газовой инфраструктуры для поставок в Центральную Европу из новых источников.

В конце декабря 2022 года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что рост цен на энергоносители на фоне конфликта на Украине и антироссийских санкций обошелся стране в €10 млрд.

Также Орбан заявил, что конфликт на Украине будет продолжаться до тех пор, пока киевскому режиму поступает финансовая и военная помощь со стороны США, передает НСН. При этом, по его словам, Будапешт в условиях кризиса следует исключительно своим интересам. Он уточнил, что в них не входит разрыв экономических отношений с Москвой, несмотря на призывы со стороны Брюсселя.

Ранее, 21 декабря, премьер Венгрии заявил, что для урегулирования конфликта на Украине необходимы переговоры между РФ и США. Орбан также выступил за сохранение территориальной целостности Украины. Но при этом, по его мнению, вопрос о границах следует обсуждать после перемирия.

Днем ранее советник премьер-министра страны Балаш Орбан призвал Еврокомиссию тщательно проанализировать последствия антироссийских санкций для Европы. Он заявил, что Будапешт будет добиваться для себя отступлений от антироссийских санкций в сфере энергетики и других областях, где «санкции вредят Европе больше, чем России».

Западные страны усилили санкционное давление на Москву на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля. Однако это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.