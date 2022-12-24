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Орбан назвал способную остановить конфликт на Украине страну

Премьер Венгрии Орбан: мир на Украине зависит от действий США
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Фото: REUTERS/Marton Monus
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Конфликт на Украине будет продолжаться до тех пор, пока киевскому режиму поступает финансовая и военная помощь со стороны США. Об этом заявил президент Венгрии Виктор Орбан в интервью газете Magyar Nemzet, опубликованном в субботу, 24 декабря.

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«Украина может воевать, пока США поддерживает ее деньгами и оружием. Если американцы хотят мира, будет мир», — сказал он.

Венгерский лидер также указал, что Будапешт в условиях кризиса следует исключительно своим интересам. Он уточнил, что в них не водит разрыв экономических отношений с Москвой, несмотря на призывы со стороны Брюсселя.

«Мы смотрим на эти вопросы через венгерские линзы, а не через призму других стран», — добавил Орбан.

Ранее, 21 декабря, премьер Венгрии заявил, что для урегулирования конфликта на Украине необходимы переговоры между РФ и США. Орбан также выступил за сохранение территориальной целостности Украины. Но при этом, по его мнению, вопрос о границах следует обсуждать после перемирия.

13 декабря бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор предположил, что США не будут сотрудничать и вести переговоры по урегулированию ситуации. По его словам, Вашингтон показал свою незаинтересованность в мирном разрешении украинского кризиса.

В ноябре Макгрегор заявил, что советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и президент Украины Владимир Зеленский договорились создать видимость желания Киева вступить в мирные переговоры с Россией.

24 сентября Сергей Лавров заявил, что нынешняя политика Запада исключает вероятность переговоров с Украиной. Он отметил, что Россия не отказывается от переговоров, но чем дольше Киев будет противиться дипломатическому решению, тем труднее будет договариваться.

Последний на сегодняшний день очный раунд переговоров между РФ и Украиной состоялся 29 марта в Турции. До этого представители сторон несколько раз встречались в Белоруссии. Киев официально отказался от переговоров с Москвой 4 октября.

Россия 24 февраля начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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