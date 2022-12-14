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Американский полковник указал на нежелание США мирно решить конфликт на Украине

Экс-советник главы Пентагона Макгрегор указал, что США сигнализируют РФ о нежелании начала переговоров по Украине
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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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США своими действиями прямо дали понять России о нежелании мирного разрешения украинского кризиса. Такое мнение выразил 13 декабря бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.

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«Исход конфликта определится на полях сражений на территории Украины, <...> США не будут сотрудничать и вести переговоры по урегулированию ситуации. Они показали свою незаинтересованность в каких-либо других подходах», — сказал он в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

По его мнению, Вашингтон не намерен прикладывать усилия для прекращения огня, так как считает это фактически равнозначно признанию поражения.

«США никогда не признают своих ошибок в том, что их действия привели к смерти сотен тысяч украинцев и вынудили миллионы граждан бежать из страны в поисках убежища», — заключил Макгрегор.

9 декабря президент РФ Владимир Путин отмечал, что позиция РФ по переговорам с Украиной не подлежит сомнениям и изменениям. Президент пояснил, что для достижения результата нужно сесть за стол переговоров с учетом изменившихся реалий.

17 ноября замглавы департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев отметил, что власти Украины настроены на дальнейшую эскалацию конфликта, а не на переговоры с Россией. Он напомнил, что в ходе прошедшего саммита G20 украинский лидер Владимир Зеленский сознательно проигнорировал тему переговоров, однако четко продемонстрировал намерения Киева «воевать до конца».

10 ноября Макгрегор заявил, что советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и Владимир Зеленский договорились создать видимость желания Киева вступить в мирные переговоры с Россией.

В том же месяце Зеленский в своем видеообращении на саммите G20 заявил, что у него есть план по достижению мира, состоящий из 10 пунктов. В него входят радиационная, ядерная, продовольственная и энергетическая безопасность, освобождение всех военнопленных по формуле «всех на всех» и восстановление территориальной целостности Украины.

Глава МИД России Сергей Лавров тогда заявил, что условия для начала переговоров, озвученные Украиной, нереалистичны и неадекватны.

Россия 24 февраля начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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