Для урегулирования конфликта на Украине необходимы переговоры между РФ и США. Такое мнение выразил в среду, 21 декабря, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на пресс-конференции в Будапеште по итогам 2022 года.

«На самом деле [для прекращения украинского конфликта] нужны не российско-украинские, а российско-американские переговоры», — сказал он.

Глава правительства также выступил за сохранение территориальной целостности Украины. Но при этом, по его мнению, вопрос о границах следует обсуждать после перемирия.

Ранее, 14 декабря, первый замглавы международного комитета Совфеда РФ Владимир Джабаров отметил, что поставки США вооружения на Украину, особенно ЗРК Patriot, провоцируют прямой конфликт России и НАТО, а Вашингтон ставит мир на грань третьей мировой войны.

За день до этого бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор предположил, что США не будут сотрудничать и вести переговоры по урегулированию ситуации. По его словам, Вашингтон показал свою незаинтересованность в мирном разрешении украинского кризиса.

10 ноября Макгрегор заявил, что советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и президент Украины Владимир Зеленский договорились создать видимость желания Киева вступить в мирные переговоры с Россией.

24 сентября Сергей Лавров заявил, что нынешняя политика Запада исключает вероятность переговоров с Украиной. Он отметил, что Россия не отказывается от переговоров, но чем дольше Киев будет противиться дипломатическому решению, тем труднее будет договариваться.

Последний на сегодняшний день очный раунд переговоров между РФ и Украиной состоялся 29 марта в Турции. До этого представители сторон несколько раз встречались в Белоруссии. Киев официально отказался от переговоров с Москвой 4 октября.

Россия 24 февраля начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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