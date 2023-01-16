В Венгрии указали на ожидание помощи ЕС при постройке новых газопроводов в Европе

Власти Венгрии надеются, что Европейский союз (ЕС) окажет финансовую поддержку строительства газовой инфраструктуры для поставок в Центральную Европу из новых источников. Об этом заявил журналистам в понедельник, 16 января, министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто.

«Важно осуществлять тесное сотрудничество, чтобы новые источники газа стали возможны для региона Центральной Европы. Для того чтобы эти новые источники газа стали реально доступны, нужно очень серьезное развитие инфраструктуры, строительство новых венгерских трубопроводов и новых интерконнекторов», — отметил Сийярто.

По его словам, этот вопрос может быть решен только на уровне Евросоюза.

«Это вопрос европейского уровня, поэтому я думаю, что мы, жители Центральной Европы, обоснованно ждем, что Евросоюз окажет поддержку, даст финансирование для строительства новых трубопроводов и развития инфраструктуры, что необходимо для энергобезопасности Центральной Европы в будущем», — заметил Сийярто.

Ранее, в конце декабря 2022 года, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что рост цен на энергоносители на фоне конфликта на Украине и антироссийских санкций обошелся стране в €10 млрд.

Также Орбан заявил, что конфликт на Украине будет продолжаться до тех пор, пока киевскому режиму поступает финансовая и военная помощь со стороны США. При этом, по его словам, Будапешт в условиях кризиса следует исключительно своим интересам. Он уточнил, что в них не входит разрыв экономических отношений с Москвой, несмотря на призывы со стороны Брюсселя.

Ранее, 21 декабря, премьер Венгрии заявил, что для урегулирования конфликта на Украине необходимы переговоры между РФ и США. Орбан также выступил за сохранение территориальной целостности Украины. Но при этом, по его мнению, вопрос о границах следует обсуждать после перемирия.

Накануне советник премьер-министра страны Балаш Орбан призвал Еврокомиссию (ЕК) тщательно проанализировать последствия антироссийских санкций для Европы. Он заявил, что Будапешт будет добиваться для себя отступлений от антироссийских санкций в сфере энергетики и других областях, где «санкции вредят Европе больше, чем России».

Западные страны усилили санкционное давление на Москву на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля. Однако это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

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