Вассерман объяснил отказ Венгрии поставлять оружие Украине

Венгрия боится потерять поставки нефти и газа из России и, в частности, поэтому отказывает Украине в оружии. Об этом 12 января заявил депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

Ранее в этот день представитель правительства Венгрии объявил, что страна не будет поставлять Украине оружие и не будет осуществлять его транзит через свою территорию из-за угрозы для проживающих в Закарпатье венгров, пишет ТАСС.

Вассерман сказал, что Будапешт «выговорил» для себя исключения из общеевропейских ограничений на поставки нефти и газа из РФ, так как Венгрии в силу ее географического положения «практически неоткуда больше получать нефть и газ по более-менее разумным ценам».

«Понятно, что венгры опасаются, что РФ не согласится делать исключений. И они подчеркивают, что не хотят поддерживать Украину общественно опасными способами», — приводит слова депутата «Дума ТВ» для «Известий».

Также Вассерман добавил, что у Будапешта есть серьезные претензии к Киеву за попытки «принудительно украинизировать» венгров, живущих в Закарпатье.

Накануне президент Венгрии Каталин Новак заявила, что НАТО должна держаться в стороне от конфликта на Украине, руководствуясь прагматизмом.

В декабре Венгрия в ходе встречи постоянных представителей стран ЕС выступила против очередного пакета санкций в отношении России. Кроме того, Будапешт отверг предложение увеличить размер фонда ЕС, из которого финансируются поставки оружия Украине и другим странам.

Затем глава комитета по международным делам Верховной рады Александр Мережко призвал исключить Венгрию из Североатлантического альянса в случае подрыва трансатлантической солидарности. Украинский депутат также выразил надежду на преобразование настроений внутри организации в пользу членства украинской стороны.