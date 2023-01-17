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ЕК намерена с марта ежемесячно переводить Украине по €1,5 млрд кредитов

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Фото: REUTERS/Yves Herman
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Еврокомиссия намерена начиная с марта ежемесячно переводить Украине по €1,5 млрд кредитов из нового пакета макрофинансовой помощи на 2023 год. Это следует из релиза ЕК, опубликованного во вторник, 17 января.

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«Выплаты Украине в рамках инструмента «Макрофинансовая помощь плюс» (MFA+) в размере €1,5 млрд в месяц продолжится с марта», — говорится в сообщении.

Во вторник Евросоюз (ЕС) перевел Украине первый транш в €3 млрд в рамках программы кредитной помощи объемом €18 млрд.

13 января на пресс-конференции в шведском Кируне после встречи с премьер-министром Ульфом Кристерссоном глава ЕК Урсула фон дер Ляйен назвала эту программу макрофинансовой помощи крупнейшей в истории ЕС.

Страны Евросоюза утвердили выделение кредитной помощи Украине на 2023 год в размере €18 млрд 15 декабря. Фон дер Ляйен тогда отмечала, что ЕС по итогам 2022 года выделил Киеву €19,7 млрд и продолжит ее поддерживать «так долго, как будет нужно».

До этого, 12 декабря, главы МИД стран ЕС согласовали увеличение на €2 млрд финансирования Европейского фонда мира, из бюджета которого оплачиваются расходы на военную помощь Украине.

Между тем 10 января генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Европейский союз и Североатлантический альянс должны увеличить помощь Украине. Он подчеркнул, что совокупная помощь Киеву составила €50 млрд.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне проводимой с 24 февраля 2022 года спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ней было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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