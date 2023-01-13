Глава ЕК пообещала Киеву первый в этом году транш уже в январе

Первый транш программы макрофинансовой помощи Европейского союза (ЕС) Украине суммарным объемом в €18 млрд на 2023 год будет перечислен уже в январе. Об этом в пятницу, 13 января, сообщила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на совместной с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном пресс-конференции в шведском Кируне.

«Первый транш из нашей программы макрофинансовой помощи в €18 млрд будет переведен уже в январе», — сообщила глава ЕК.

По ее словам, эта программа макрофинансовой помощи «является крупнейшей, которую ЕС когда-либо предоставлял стране-партнеру».

Ранее, 2 января, фон дер Ляйен провела первый в новом году телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским и пообещала в скором времени прибыть на территорию Украины и провести с ним встречу. Глава ЕК также пообещала Украине поддержку со стороны Евросоюза «столько, сколько потребуется».

Страны Евросоюза утвердили выделение кредитной помощи Украине на 2023 год в размере €18 млрд 15 декабря. Фон дер Ляйен тогда отмечала, что ЕС по итогам 2022 года выделил Киеву €19,7 млрд и продолжит ее поддерживать «так долго, как будет нужно».

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне проводимой с 24 февраля спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ней было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.