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Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен пообещала Зеленскому помощь и встречу на Украине

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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен провела первый телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским в текущем году и пообещала в скором времени прибыть на территорию Украины и провести с ним встречу. Об этом 2 января она рассказала в своем Twitter-аккаунте.

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«Мы поддержим вас этой зимой генераторами, лампочками, навесами, школьными автобусами. И мы продолжаем нашу мощную финансовую помощь. Вскоре мы начнем выплачивать наш пакет поддержки в размере 18 миллиардов евро ежемесячными траншами. Я с нетерпением жду встречи с вами снова на Украине в ближайшее время», — отметила фон дер Ляйен.

Глава ЕК также пообещала Украине поддержку со стороны Евросоюза «столько, сколько потребуется».

Ранее, 31 декабря, украинский министр культуры Александр Ткаченко заявил, что его ведомство обратилось в страны Евросоюза (ЕС) с просьбой выделить 1% от их бюджета на культуру для возобновления деятельности Украинского культурного фонда и Украинского института книги.

До этого, 15 декабря, страны Евросоюза утвердили выделение кредитной помощи Украине на 2023 год в размере €18 млрд. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен добавила, что ЕС по итогам 2022 года выделил Киеву €19,7 млрд и продолжит ее поддерживать «так долго, как будет нужно».

В октябре исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) одобрил выделение Украине $1,3 млрд в рамках инструмента Rapid Financing Instrument. По прогнозам фонда, ВВП страны сократится на 35% в текущем году, но потребности Киева останутся высокими.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне проводимой с 24 февраля спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ней было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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