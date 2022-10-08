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МВФ выделил $1,3 млрд на оказание финансовой поддержки Украине

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) одобрил выделение Украине $1,3 млрд в рамках инструмента Rapid Financing Instrument. Об этом сообщила пресс-служба организации в пятницу, 7 октября.

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Согласно документу, денежные средства будут направлены на удовлетворение «всех потребностей, связанных с финансированием платежного баланса страны», что касается прежде всего продовольственной сферы.

По прогнозам фонда, ВВП страны сократится на 35% в текущем году, но украинские потребности останутся большими. Отмечается, что данная сумма также может сыграть стимулирующую роль для дальнейшего финансирования со стороны кредиторов и доноров Украины.

30 сентября стало известно, что Национальный банк Украины решил запросить у МВФ экстренную помощь в размере $1,3 млрд. В банке добавили, что в случае одобрения запроса деньги Украине могут поступить уже в октябре.

Ранее, 28 сентября, стало известно, что США обратились к ЕС с призывом «выработать постоянный механизм для продолжения предоставления бюджетной помощи Украине в будущем». Также, по словам неназванного представителя Брюсселя, украинский премьер-министр Денис Шмыгаль встречался с главой Евросовета Шарлем Мишелем и просил того передавать Киеву порядка €3,5 млрд ежемесячно.

20 сентября сообщалось, что ЕС утвердил решение о реализации второго этапа запланированной макрофинансовой помощи Украине и передаче Киеву €5 млрд в срочном порядке. На тот момент из заявленных еще 18 мая €9 млрд был полностью освоен двумя траншами €1 млрд.

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