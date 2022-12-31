Украинский министр культуры Александр Ткаченко заявил, что его ведомство обратилось в страны Евросоюза (ЕС) с просьбой выделить 1% от их бюджета на культуру для возобновления деятельности Украинского культурного фонда и Украинского института книги. Об этом 31 декабря он рассказал «УНН».

«Необходимо и дальнейшее получение средств от наших партнеров для того, чтобы мы могли возобновить деятельность Украинского культурного фонда и Украинского института книги», — подчеркнул министр.

Он пояснил, что на основании этого минкульт выступил с идеей, которую сейчас обсуждают. Речь идет о том, чтобы министерства культуры стран ЕС перечисляли по 1% своих бюджетов для поддержки украинской культуры.

По словам Ткаченко, вопрос требует решения в кратчайшие сроки.

В октябре исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) одобрил выделение Украине $1,3 млрд в рамках инструмента Rapid Financing Instrument. По прогнозам фонда, ВВП страны сократится на 35% в текущем году, но потребности Киева останутся высокими.

30 сентября стало известно, что Национальный банк Украины решил запросить у МВФ экстренную помощь в размере $1,3 млрд. В банке добавили, что в случае одобрения запроса деньги Украине могут поступить уже в октябре.

В том же месяце первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил «Известиям», что выплачивать долги Киева будут жители Европы и США.

Тогда же спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Украина потеряла способность существовать в дальнейшем как полноценное государство. Он подчеркнул, что киевский режим не может самостоятельно выполнять социальные обязательства перед своими гражданами, например выплачивать зарплаты и пенсии.