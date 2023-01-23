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Спецназ Косово ранил гражданина Сербии при обстреле машины на севере края

Власти Сербии: сотрудники спецназа Косово обстреляли машину сербов на севере края, один получил ранения
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Фото: REUTERS/Florion Goga
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Сотрудники спецподразделения ROSU полиции самопровозглашенной республики Косово обстреляли машину на севере края, в которой находилось два человека. Один из них пострадал. Об этом в понедельник, 23 января, сообщил директор канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович.

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Как сообщает издание «Вечерне Новости», обстрел произошел около 11:30 (13:30 мск) на Бистрицком мосту рядом с нелегальным блокпостом на трассе Косовска-Митровица – Лепосавич.

По данным Петковича, Милян Д. получил ранение, а его спутник Душан С. остался незадетым, в то время как вся машина была изрешечена.

Он уточнил, что пуля попала в левую часть грудной клетки, пострадавший доставлен в больницу города Кралево в центральной Сербии.

Ранее, 16 января, Вучич призвал ООН осудить односторонние шаги Приштины и обострившиеся нападения на сербов в Косово. Он указал на то, что его страна всегда выступала за открытый дипломатический диалог.

13 января глава МИД Сербии Ивица Дачич заявил о том, что Белград выступает против членства самопровозглашенной республики Косово в ООН, а также признания ее независимости. Он также заявил, что Сербия выступает против пересмотра достигнутых ранее договоренностей о формировании сообщества сербских общин.

Очередное обострение конфликта между Сербией и Косово началось летом 2022 года, после того как косово-албанские власти потребовали у проживающих в северной части Косово и Метохии сербов перерегистрировать сербские автомобильные номера и личные документы.

А в конце прошлого года обострилась ситуация на границе Сербии и Косово после ареста косовского полицейского Деяна Пантича. Он вместе с несколькими коллегами отказался продолжать службу в полиции Косово. Недовольные арестом Пантича сербы начали сооружать баррикады. В регионе также были зафиксированы перестрелки. Власти Косово привели в полную боевую готовность свои вооруженные силы. В ответ Вооруженные силы Сербии также были приведены в боевую готовность, однако позднее Белград отменил это решение.

В 2008 году косово-албанские структуры в Приштине провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской Конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику Косово не признают десятки стран, в том числе Россия.

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