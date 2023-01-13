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В Сербии выступили против членства Косово в ООН
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В Сербии выступили против членства Косово в ООН

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Lev Radin
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Белград выступает против членства самопровозглашенной республики Косово в ООН, а также признания ее независимости, заявил 13 января глава МИД Сербии Ивица Дачич.

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«Нет признанию Косово. Нет согласия на членство Косово в ООН. Должна быть гарантирована безопасность сербов в Косово и Метохии», — сказал Дачич в эфире TV Prva.

Он также заявил, что Сербия выступает против пересмотра достигнутых ранее договоренностей о формировании сообщества сербских общин.

11 января президент Сербии Александр Вучич заявил о внешнем давлении на Белград с целью обеспечить Косово членство в ООН в преддверии визита в страну советника Госдепартамента США Дерека Шолле.

В тот же день Шолле прибыл с визитом в Приштину, где встретился с главой Косово Вьосой Османи и премьером Альбином Курти.

На следующий день он приехал уже в Сербию, где встретился с Вучичем. В ходе переговоров он указал, что США в урегулировании отношений между Сербией и Косово ориентируются на «франко-германское» предложение.

В мае прошлого года Косово направило заявку в Совет Европы на вступление в организацию. 10 января текущего года министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто указал, что Будапешт выступает против вступления Косово в Совет Европы, пока его власти не устранят политические противоречия с руководством Сербии.

2 января замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Косово взяли курс на эскалацию при поддержке США и Евросоюза. Он призвал стороны, имеющие влияние на Косово, принудить его к поиску политического решения конфликта с Сербией.

Очередное обострение конфликта между Сербией и Косово началось летом 2022 года, после того как косово-албанские власти потребовали у проживающих в северной части Косово и Метохии сербов перерегистрировать сербские автомобильные номера и личные документы.

А в конце прошлого года обострилась ситуация на границе Сербии и Косово после ареста косовского полицейского Деяна Пантича. Он вместе с несколькими коллегами отказался продолжать службу в полиции Косово. Недовольные арестом Пантича сербы начали сооружать баррикады. В регионе также были зафиксированы перестрелки. Власти Косово привели в полную боевую готовность свои вооруженные силы. В ответ Вооруженные силы Сербии также были приведены в боевую готовность, однако позднее Белград отменил это решение.

В 2008 году косово-албанские структуры в Приштине провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской Конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику Косово не признают десятки стран, в том числе Россия.

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