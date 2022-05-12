Совет Европы получил заявку на вступление Косово в организацию

Частично признанная Республика Косово направила заявку в Совет Европы (СЕ) на вступление в организацию. СЕ ее получил и передал в комитет министров 12 мая.

«Мы можем подтвердить, что заявка о членстве была получена и передана в Комитет министров в соответствии с уставом Совета Европы», — сообщили в организации.

Накануне Сербия созвала Совет безопасности страны в связи с планами региона вступить в СЕ. 11 мая сербский президент Александр Вучич заявил, что это нарушение не только международного права, но и всех норм и резолюций. Он пообещал, что «всё пройдет не так легко, как они [Косово] себе представляли».

Ранее, 6 мая, сербский лидер Александр Вучич отметил, что страны Запада будут еще сильнее оказывать давление и требовать от Белграда признать независимость Косово, чтобы лишить президента РФ Владимира Путина аргумента об аналогии с Украиной. По словам Вучича, сейчас Сербия попадает в величайшую проблему.

18 марта президент Сербии осудил двойные стандарты Запада в отношении Косово. Он напомнил о принятых без решения Совбеза ООН жестких решениях в ущерб Сербии.

В сентябре 2021 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Россия с тревогой отмечает нарастание напряженности в Косово, спровоцированной безответственными действиями косовско-албанских властей. По ее словам, действия Приштины не получают должной оценки ни из Брюсселя, ни из Вашингтона.

В 2008 году косовско-албанские структуры в Приштине провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику не признают десятки стран, в том числе Россия, Китай, Испания и Греция.