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Вучич заявил о намерении Запада потребовать от Сербии признать Косово

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Фото: ТАСС/EPA/VALDRIN XHEMAJ
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Страны Запада будут еще сильнее оказывать давление и требовать от Белграда признать независимость Косово, чтобы лишить президента РФ Владимира Путина аргумента об аналогии с Украиной. Об этом 6 мая заявил сербский лидер Александр Вучич.

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«Путин, защищая свои правовые и политические шаги, представил нелегкий аргумент. Вне зависимости от того, что на Западе скажут, что это не одно и то же, и мы бы сказали, что это не одно и то же, Путин им скажет, что в Крыму был проведен референдум, провели или проведем референдум в Донецке и Луганске, а если потребуется, в Херсоне и Запорожье и где-то еще, как и было в Косово», — сказал он в ходе обращения к гражданам.

По словам Вучича, сейчас Сербия попадает в величайшую проблему.

«Весь Запад, чтобы лишить Путина этого аргумента, будет требовать от Сербии быстро идти к признанию независимости Косово, чтобы они могли сказать Путину, что это не идентичный случай», — подчеркнул глава государства.

Накануне Вучич заявил, что заявление Путина об аналогии между ситуацией в Косово и в Донбассе только усложнило позицию Сербии. По его словам, в политическом и экономическом смысле «никогда не было тяжелее».

Ранее, 26 апреля, Путин указал генсеку ООН Антониу Гутерришу на прецедент Косова, объясняя признание Россией ДНР и ЛНР. Глава государства заявил, что лично читал все документы Международного суда ООН по ситуации в Косове. По словам российского лидера, там написано, что «при реализации права на самоопределение та или иная территория какого бы то ни было государства не обязана обращаться за разрешением на провозглашение своего суверенитета к центральным властям страны».

Путин отметил, что «лично читал все комментарии — и юридических, и административных, политических органов США, европейских стран — все это поддержали».

По аналогии с этим и республики Донбасса имели такое же право объявить о своем суверенитете, «потому что прецедент создан», подчеркнул тогда президент РФ.

В 2008 году косовско-албанские структуры в Приштине провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику не признают десятки стран, в том числе Россия, Китай, Испания и Греция.

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